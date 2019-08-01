В Иркутске в ДТП с участием автобуса погибли два человека
«Автобус Yutong в Иркутске выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia и опрокинулся, ударившись о мачту городского освещения», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.
В результате аварии погибли водитель автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Кроме того, ещё четыре человека пострадали.
Ранее при столкновении двух маршрутных автобусов в Нефтеюганске пострадали пять человек.
Интернет-издание «Сусанин» также передавало, что на трассе Ижевск — Воткинск в Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107 и микроавтобуса «Газель NEXT».