В Иркутске в ДТП с участием автобуса погибли два человека

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В Иркутске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкого автомобиля, погибли два человека. Об этом сообщили в ГИБДД России.

«Автобус Yutong в Иркутске выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia и опрокинулся, ударившись о мачту городского освещения», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.

В результате аварии погибли водитель автомобиля и один из пассажиров автобуса.

Кроме того, ещё четыре человека пострадали.

Ранее при столкновении двух маршрутных автобусов в Нефтеюганске пострадали пять человек. 

Интернет-издание «Сусанин» также передавало, что на трассе Ижевск — Воткинск в Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107 и микроавтобуса «Газель NEXT».

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