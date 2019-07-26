Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Челябинске

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В результате ДТП в Челябинске с участием автобуса и автокрана погиб один человек, восемь пострадали. Об этом сообщает ТАСС.
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Челябинске
  • © Фото из архива ГУ МЧС России по Челябинской области

Авария с участием автобуса ПАЗ и автокрана МАЗ произошла в Ленинском районе города Челябинска в пятницу, 26 июля. 

«Один погиб, восемь пострадало. Шесть человек доставлены в больницу, о госпитализации пока нет данных. Состояние пострадавших не оценивается как тяжёлое», — сказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее в результате ДТП на шестом километре автодороги Кузяшево — Малая Ультракова в Челябинской области погибли пять человек. 

Также Newinform сообщал, что в Ростовской области организовали проверку по факту ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим.

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