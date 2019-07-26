Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Челябинске
- © Фото из архива ГУ МЧС России по Челябинской области
Авария с участием автобуса ПАЗ и автокрана МАЗ произошла в Ленинском районе города Челябинска в пятницу, 26 июля.
«Один погиб, восемь пострадало. Шесть человек доставлены в больницу, о госпитализации пока нет данных. Состояние пострадавших не оценивается как тяжёлое», — сказали в пресс-службе городской администрации.
Ранее в результате ДТП на шестом километре автодороги Кузяшево — Малая Ультракова в Челябинской области погибли пять человек.
Также Newinform сообщал, что в Ростовской области организовали проверку по факту ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим.