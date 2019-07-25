Жертвами ДТП в Челябинской области стали пять человек
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Отмечается, что инцидент произошёл на шестом километре автодороги Кузяшево — Малая Ультракова.
«Произошло лобовое столкновение... Всего в автомобилях находились шесть человек (все взрослые). В результате ДТП погибли пять человек, один человек доставлен в Аргаяшскую центральную районную больницу», — говорится в тексте.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, на месте аварии работают представители экстренных служб области.
Ранее Пятый канал передавал, что в Петербурге завели уголовное дело по факту ДТП с участием такси.