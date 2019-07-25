Жертвами ДТП в Челябинской области стали пять человек

В ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что в результате ДТП с участием ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111 в Аргаяшском районе погибли пять человек.

Отмечается, что инцидент произошёл на шестом километре автодороги Кузяшево — Малая Ультракова.

«Произошло лобовое столкновение... Всего в автомобилях находились шесть человек (все взрослые). В результате ДТП погибли пять человек, один человек доставлен в Аргаяшскую центральную районную больницу», — говорится в тексте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, на месте аварии работают представители экстренных служб области.

Ранее Пятый канал передавал, что в Петербурге завели уголовное дело по факту ДТП с участием такси.