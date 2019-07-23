В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту ДТП с участием такси, сообщает Пятый канал.

Авария произошла утром во вторник, 23 июля, на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала.

Автомобиль Skoda под управлением 22-летнего водителя врезался в тягач. Погиб один из пассажиров такси. Ещё двое пассажиров госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.

«За рулём такси находился гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При осмотре у него отсутствовало водительское удостоверение», — заявил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Таксист задержан.

Ранее Gorod55.ru сообщало, что следственный отдел ОМВД России по Омскому району завёл уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц. В ДТП погибли два человека, ещё 12 пострадали.