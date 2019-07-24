В Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса

В Удмуртии произошло ДТП, в котором погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел управления ГИБДД МВД России по республике.

Вечером 23 июля на трассе Ижевск — Воткинск в Завьяловском районе столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и микроавтобус «ГАЗель-Next».

По имеющимся данным, водитель легковой машины, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении. Он погиб. Также пострадала его пассажирка.

Кроме того, пострадали две пассажирки микроавтобуса.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в ДТП в Севастополе пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.