В Москве достроят станцию «Суворовская» Кольцевой линии
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Об этом мэр написал в Twitter.
Часто говорим про БКЛ, а эта новость про старую добрую Кольцевую линию #мосметро. Решили возобновить строительство "Суворовской". Под названием "Площадь Коммуны" она была запроектирована еще в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 31, 2019
Отмечается, что «Суворовская» будет находиться между станциями метро «Новослободская» и «Проспект Мира». С неё будет пересадка на станцию «Достоевская».
Ранее мэр столицы рассказал о ходе строительства станции метро «Шереметьевская».
В сентябре 2018 года «Дни.ру» сообщили о планах Стройкомплекса по созданию двух участков БКЛ.