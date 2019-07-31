В Москве достроят станцию «Суворовская» Кольцевой линии

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возобновлении строительства станции «Суворовская» Кольцевой линии Московского метрополитена. По его словам, строительство должно начаться уже в 2019 году.

Об этом мэр написал в Twitter.

Часто говорим про БКЛ, а эта новость про старую добрую Кольцевую линию #мосметро. Решили возобновить строительство "Суворовской". Под названием "Площадь Коммуны" она была запроектирована еще в 1950-х. Но строить так и не начали. Была попытка в 90-х, но и она не увенчалась успехом — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 31, 2019

Отмечается, что «Суворовская» будет находиться между станциями метро «Новослободская» и «Проспект Мира». С неё будет пересадка на станцию «Достоевская».

Ранее мэр столицы рассказал о ходе строительства станции метро «Шереметьевская».

В сентябре 2018 года «Дни.ру» сообщили о планах Стройкомплекса по созданию двух участков БКЛ.