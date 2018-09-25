В стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве участков БКЛ

В Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена, сообщают «Дни.ру».

Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, от станции «Проспект Вернадского» до «Аминьевского шоссе» идёт возведение тоннелей обоих направлений. На этом участке работают четыре тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК).

По словам Хуснуллина, также строится надземная часть «Мичуринского проспекта».

«Готовим к старту от станции «Аминьевское шоссе» пятый ТПМК, с помощью которого построят оборотные тупики», — сказал он.

Что касается западного отрезка, то в сентябре там стартовала проходка левого тоннеля от «Мнёвников» до «Улицы Народного ополчения», передаёт «Утро.ру».

«Это очень сложный участок, его трасса проходит под каналом имени Москвы, а затем вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного ополчения», — пояснил Хуснуллин.

Он добавил, что тоннель будут строить на глубине от 22 до 48 метров. В настоящее время на отрезке работает один тоннелепроходческий щит. До конца года ещё один ТПМК приступит к прокладке правого перегонного тоннеля от «Мнёвников» до «Улицы Народного ополчения».

Ранее сообщалось, что до конца года на северо-восточном участке БКЛ запустят два тоннелепроходческих комплекса.