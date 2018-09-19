До конца года на северо-восточном участке БКЛ запустят два тоннелепроходческих комплекса
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- РИА Новости
Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, будут проложены оба тоннеля от камеры съездов до станции «Авиамоторная».
«Таким образом, мы завершим строительство участка до «Нижегородской», соединив эти станции», — пояснил он.
Кроме того, на северо-восточном участке идёт подготовка к строительству тоннелей от «Ржевской» до «Нижней Масловки».
«Два тоннелепроходческих комплекса транзитом пройдут станции «Ржевская» и «Шереметьевская» и выйдут на поверхность перед станцией «Нижняя Масловка», — отметил Хуснуллин.
Планируется, что тоннелепроходческие щиты начнут работу в 2019 году.
Ранее Newinform сообщало, что на западе столицы Московскому метрополитену планируется передать 11 участков под строительство новой станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии.