До конца года на северо-восточном участке БКЛ запустят два тоннелепроходческих комплекса

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До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют запустить два тоннелепроходческих механизированных комплекса. Об этом сообщают «Дни.ру».
До конца года на северо-восточном участке БКЛ запустят два тоннелепроходческих комплекса
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, будут проложены оба тоннеля от камеры съездов до станции «Авиамоторная».

«Таким образом, мы завершим строительство участка до «Нижегородской», соединив эти станции», — пояснил он.

Кроме того, на северо-восточном участке идёт подготовка к строительству тоннелей от «Ржевской» до «Нижней Масловки».

«Два тоннелепроходческих комплекса транзитом пройдут станции «Ржевская» и «Шереметьевская» и выйдут на поверхность перед станцией «Нижняя Масловка», — отметил Хуснуллин.

Планируется, что тоннелепроходческие щиты начнут работу в 2019 году.

Ранее Newinform сообщало, что на западе столицы Московскому метрополитену планируется передать 11 участков под строительство новой станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии.

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