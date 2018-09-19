До конца года на северо-восточном участке БКЛ запустят два тоннелепроходческих комплекса

До конца 2018 года на северо-восточном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют запустить два тоннелепроходческих механизированных комплекса. Об этом сообщают «Дни.ру».

Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, будут проложены оба тоннеля от камеры съездов до станции «Авиамоторная».

«Таким образом, мы завершим строительство участка до «Нижегородской», соединив эти станции», — пояснил он.

Кроме того, на северо-восточном участке идёт подготовка к строительству тоннелей от «Ржевской» до «Нижней Масловки».

«Два тоннелепроходческих комплекса транзитом пройдут станции «Ржевская» и «Шереметьевская» и выйдут на поверхность перед станцией «Нижняя Масловка», — отметил Хуснуллин.

Планируется, что тоннелепроходческие щиты начнут работу в 2019 году.

Ранее Newinform сообщало, что на западе столицы Московскому метрополитену планируется передать 11 участков под строительство новой станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии.