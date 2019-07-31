В Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской»

Короткая ссылка
Началось строительство пересадки между станциями «Марьина Роща» и «Шереметьевская» Московского метрополитена, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу «Мосметростроя».
В Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской»
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

Основные работы ведутся со стороны «Шереметьевской» Большой кольцевой линии. Станция находится очень близко к «Марьиной Роще» Люблинско-Дмитровской линии, поэтому использовать буровзрывной способ запрещено.

Пешеходные маршруты решено создавать вручную.

Как заявил глава Департамента строительства Андрей Бочкарёв, специалисты приступили к ограждению четырёх пилонов, отделяющих боковую платформу от центрального зала «Марьиной Рощи». Об этом информирует сайт «Москва 24».

«Шереметьевская» — одна из сложнейших станций. Уникальный наклонный ход её эскалатора составляет 135 метров — это рекордная длина для Московского метрополитена», — цитирует Бочкарёва портал мэра и правительства.

Общая длина БКЛ составит 70 км. На ней будут 31 станция и два электродепо.

Ранее в Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Шереметьевская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить