В Москве начали строить пересадку между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской»

Началось строительство пересадки между станциями «Марьина Роща» и «Шереметьевская» Московского метрополитена, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу «Мосметростроя».

Основные работы ведутся со стороны «Шереметьевской» Большой кольцевой линии. Станция находится очень близко к «Марьиной Роще» Люблинско-Дмитровской линии, поэтому использовать буровзрывной способ запрещено.

Пешеходные маршруты решено создавать вручную.

Как заявил глава Департамента строительства Андрей Бочкарёв, специалисты приступили к ограждению четырёх пилонов, отделяющих боковую платформу от центрального зала «Марьиной Рощи». Об этом информирует сайт «Москва 24».

«Шереметьевская» — одна из сложнейших станций. Уникальный наклонный ход её эскалатора составляет 135 метров — это рекордная длина для Московского метрополитена», — цитирует Бочкарёва портал мэра и правительства.

Общая длина БКЛ составит 70 км. На ней будут 31 станция и два электродепо.

Ранее в Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Шереметьевская».