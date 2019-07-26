В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Шереметьевская»

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В столице рассказали о ходе строительства станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии метро, сообщает сайт «Москва 24».
В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Шереметьевская»
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Как заявил мэр Сергей Собянин, самый сложный транспортный проект Москвы — БКЛ.

«Он возводится самыми разными технологиями: десятиметровыми щитами, шестиметровыми, ну а ряд участков приходится делать практически вручную отбойными молотками», — отметил Собянин.

По его словам, всё это происходит на большой глубине и примыкает к действующим станциям. Как отметил мэр, закончено 60% проходки всей БКЛ.

«Шереметьевскую» Собянин назвал одной из сложнейших станций.

«Работа идёт полным ходом, и нет сомнений, что она будет выполнена в срок и даже немного с опережением», — заключил он.

Станция на данный момент готова на 22%. Она пилонная, трёхсводчатая с островной платформой.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов метро за семь лет.

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