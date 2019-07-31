Рябцева — о несогласованной акции в Москве: у оппозиции есть только желание похайпить и пошуметь

Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Олеся Рябцева, которая баллотируется от партии «Справедливая Россия», прокомментировала заявление мэра Москвы Сергея Собянина о несогласованной акции протеста в столице.

«Мне кажется, Собянин во многом прав: если бы представители оппозиции преследовали цель реально попасть в Мосгордуму, то могли бы придумать, как это сделать. Ну, например, я понимала, что у меня нет ни финансовых ресурсов, ни времени, чтобы собирать подписи, поэтому я договорилась со «Справедливой Россией», которая предложила мне пойти на выборы от них. И тут вопрос: шашечки или ехать?» — сказала RT Рябцева.

По её словам, если ты хочешь попасть в Мосгордуму, ты стараешься это сделать всеми доступными способами в той реальности, какая есть.

«Но у оппозиции есть только желание похайпить, пошуметь и собрать протест. Когда Илья Яшин сдаёт неправильные подписные листы, то это, скорее, провокация. Если юристы ФБК делают что-то с очевидным юридическим нарушением, то, скорее всего, они, добиваются, чтобы их не зарегистрировали. Чтобы была возможность эскалации, провокации, манипуляции, шантажа Мосгоризбиркома», — рассказала Рябцева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя несогласованную акцию протеста в столице 27 июля, назвал оправданным применение силы со стороны правоохранительных органов по отношению к участникам митинга. По его словам, протестующие «перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских».