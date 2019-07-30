В Подмосковье рассказали о работе по привлечению учителей в сельские школы

В Московской области рассказали о работе по привлечению учителей в сельские школы, сообщает телеканал «360».

Как заявила министр образования региона Ольга Забралова, к 2020 году в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, привлекут 269 преподавателей.

Наибольшая потребность в таких педагогах отмечена в Ленинском и Одинцовском городских округах, а также в городском округе Домодедово.

«Мы регулярно анализируем потребность в педагогических кадрах. Разрабатываем новые методы привлечения лучших специалистов. Например, у нас успешно работает программа «Социальная ипотека», в этом году сертификат получат 90 специалистов сферы образования», — рассказала Забралова.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в школах Кировской области появятся агрономические классы.