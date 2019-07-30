Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа. Отмечается, что решение было принято в связи с отсутствием компромисса по вопросу места организации акции.

«Предлагали разные варианты, но власти стоят на своём — только проспект Сахарова. У нас же нет мандата от гражданского общества на эту площадку. Раз власти не идут на компромисс, мы отозвали заявку», — цитирует Интерфакс председателя федерального комитета партии Сергея Бойко.

По словам первого замглавы Департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника, инициаторы акции были предупреждены, что «в соответствии с действующим законодательством они не могут проводить данное мероприятие».

«В случае проведения акции её организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул Олейник.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что мэрия столицы сообщила ему о согласовании акции, которую планируют незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, на 3 августа.

Как сообщалось, московские суды рассмотрели более 220 административных материалов в отношении организаторов и участников несанкционированной акции 27 июля. Под арест отправлены свыше 60 человек.