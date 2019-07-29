В СПЧ рассказали о согласовании мэрией Москвы акции 3 августа
- РИА Новости
Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.
По его словам, Либертарианская партия подала заявку на прошлой неделе.
Митинг должен пройти на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00.
Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили о получении трёх жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи.