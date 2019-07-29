В ЦИК поступили три жалобы от кандидатов в МГД из-за отказа в регистрации

В Центральной избирательной комиссии сообщили о получении трёх жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

«На сегодняшний день на рассмотрении в Центризбиркоме находятся жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы Ю.А. Серебрянской и К.В. Лисицы», — сообщили в ведомстве.

В ЦИК пояснили, что жалоба Ивана Жданова, поступившая 25 июля, не могла быть рассмотрена из-за отсутствия на момент её поступления указанного решения.

«Центризбирком незамедлительно проинформировал И.Ю. Жданова официальной телеграммой и в смс-сообщении о возможности направить обращение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повторная жалоба И.Ю. Жданова на решение МГИК 29 июля принята в ЦИК России.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что кандидаты в Мосгордуму имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы.