В ЦИК сообщили о праве кандидатов в Мосгордуму обжаловать решения комиссий о регистрации
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«Я считаю, что у вас есть право обжаловать все те решения (по вопросу об отказе в регистрации. — RT), которые были приняты нижестоящими комиссиями», — цитирует ТАСС Памфилову.
При этом она отметила, что целесообразно подавать жалобы в ЦИК после Мосгоризбиркома.
«Если комиссия Мосгоризбиркома отказывает, вы нам официально подаёте (жалобу. — RT), мы смотрим все основания и тщательно, специальным образом будем изучать, насколько это (отказ в регистрации. — RT) целесообразно, обоснованно», — пояснила глава ЦИК.
Ранее сообщалось, что председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты до 15 дней.