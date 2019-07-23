В ЦИК сообщили о праве кандидатов в Мосгордуму обжаловать решения комиссий о регистрации

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Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что кандидаты в Мосгордуму имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы.
В ЦИК сообщили о праве кандидатов в Мосгордуму обжаловать решения комиссий о регистрации
  • © РИА Новости

«Я считаю, что у вас есть право обжаловать все те решения (по вопросу об отказе в регистрации. — RT), которые были приняты нижестоящими комиссиями», — цитирует ТАСС Памфилову.

При этом она отметила, что целесообразно подавать жалобы в ЦИК после Мосгоризбиркома.

«Если комиссия Мосгоризбиркома отказывает, вы нам официально подаёте (жалобу. — RT), мы смотрим все основания и тщательно, специальным образом будем изучать, насколько это (отказ в регистрации. — RT) целесообразно, обоснованно», — пояснила глава ЦИК.

Ранее сообщалось, что председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты до 15 дней.

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