Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи.

«Нужно пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи (поданные за кандидатов. — RT) и установить, что они действительно неправильно собраны либо правильно. И решить вопрос по существу», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление омбудсмен сделала, отвечая на вопрос одного из участников молодёжного форума «Территория смыслов» по поводу выборов в Москве.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты до 15 дней.

12 июля сообщалось, что среди подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму найдены избиратели, которые уже умерли.

24 июля сайт «Москва 24» написал, что начался приём заявок на участие в электронном голосовании в трёх избирательных округах на выборы в Мосгордуму.