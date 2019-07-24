Москалькова призвала перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи.
Москалькова призвала перепроверить забракованные Мосгоризбиркомом подписи
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Нужно пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи (поданные за кандидатов. — RT) и установить, что они действительно неправильно собраны либо правильно. И решить вопрос по существу», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление омбудсмен сделала, отвечая на вопрос одного из участников молодёжного форума «Территория смыслов» по поводу выборов в Москве.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил увеличить срок проверки подписей кандидатов в депутаты до 15 дней.

12 июля сообщалось, что среди подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму найдены избиратели, которые уже умерли. 

24 июля сайт «Москва 24» написал, что начался приём заявок на участие в электронном голосовании в трёх избирательных округах на выборы в Мосгордуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить