Начался приём заявок на участие в электронном голосовании в трёх избирательных округах Москвы

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Начался приём заявок на участие в электронном голосовании в трёх избирательных округах на выборы в Мосгордуму, сообщает сайт «Москва 24».
Начался приём заявок на участие в электронном голосовании в трёх избирательных округах Москвы
  • ©Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Для участия необходимо подать заявление через личный кабинет портала mos.ru до 4 сентября включительно.

Должны быть указаны Ф. И. О., дата рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона, адрес регистрации. Кроме того, нужно лично подтвердить учётную запись в любом центре «Мои документы».

После подачи заявки в течение трёх дней придёт сообщение о том, что пользователя включили в реестр электронных избирателей, или отказ.

В день выборов, 8 сентября, ссылку на голосование можно будет найти в разделе «Услуги», передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком зарегистрировал 216 кандидатов в депутаты Мосгордумы.

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