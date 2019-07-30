Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

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Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться. По его словам, в период подготовки и проведения выборов необходимо принять эффективные меры по организации надзора.
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
  • РИА Новости

«Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились», — цитирует Чайку РИА Новости.

Он поручил подчинённым оперативно вносить изменения в ведомственные распорядительные документы.

Генпрокурор призвал «жёстко пресекать нарушения, используя весь комплекс мер реагирования».

Ранее первый замгенерального прокурора Александр Буксман заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

Несогласованная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, участие в ней приняли около 3,5 тыс. человек. За различные правонарушения задержаны 1074 человека.

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