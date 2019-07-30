Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
- РИА Новости
«Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились», — цитирует Чайку РИА Новости.
Он поручил подчинённым оперативно вносить изменения в ведомственные распорядительные документы.
Генпрокурор призвал «жёстко пресекать нарушения, используя весь комплекс мер реагирования».
Ранее первый замгенерального прокурора Александр Буксман заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.
Несогласованная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, участие в ней приняли около 3,5 тыс. человек. За различные правонарушения задержаны 1074 человека.