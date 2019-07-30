Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться. По его словам, в период подготовки и проведения выборов необходимо принять эффективные меры по организации надзора.

РИА Новости