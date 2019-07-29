Все пострадавшие при пожаре в «Холдоми» дети выписаны из больниц
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- РИА Новости
«По состоянию на 15:00 (08:00 мск) понедельника в больницах Минздрава Хабаровского края на госпитальном наблюдении нет детей, пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми», — говорится в тексте.
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл ночью 23 июля, в результате ЧП сгорело более 20 палаток.
Жертвами инцидента стали четыре ребёнка.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в лагере, заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.