Все пострадавшие при пожаре в «Холдоми» дети выписаны из больниц

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Всех детей, проходивших курс лечения после пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, по состоянию на понедельник, 29 июля, выписали из больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.
Все пострадавшие при пожаре в «Холдоми» дети выписаны из больниц
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«По состоянию на 15:00 (08:00 мск) понедельника в больницах Минздрава Хабаровского края на госпитальном наблюдении нет детей, пострадавших при пожаре в лагере «Холдоми», — говорится в тексте.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл ночью 23 июля, в результате ЧП сгорело более 20 палаток.

Жертвами инцидента стали четыре ребёнка.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в лагере, заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.

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