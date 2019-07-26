Роскачество дало рекомендации по сбору грибов

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Роскачество дало сезонные рекомендации по сбору грибов, сообщает газета «Известия».
Роскачество дало рекомендации по сбору грибов
  • РИА Новости

Грибы отличаются как размерами плодового тела, так и окраской отдельных частей. К примеру, у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом они становятся темнее. У бледной поганки же пластинки всегда белые, заявил миколог, ведущий специалист Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Дьяков.

Очевидные различия есть не у всех грибов. Например, гриб галерина окаймлённая напоминает летний опёнок, но смертельно ядовит.

«У него отчётливо виден поясок на ножке под шляпкой, у опят он тоже есть. Поэтому мы вообще рекомендуем воздержаться от сбора летних опят», — сказал Дьяков.

Основное правило — не собирать грибы, в съедобности которых нет уверенности.

Отравиться можно и неядовитыми грибами, если они недостаточно свежие. Непригодные грибы червивые, с налётом плесени.

В Роскачестве советуют выкручивать грибы из земли и только потом обрезать грязное основание ножки.

Грибы не рекомендованы людям с желудочно-кишечными заболеваниями, а также детям до семи лет.

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