В Башкирии планируют открыть 13 центров онкологической помощи до 2024 года

В Башкирии планируют открыть 13 центров онкологической амбулаторной помощи до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает Mkset.ru.

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

С начала июля 2019 года в республике уже работают центры в Уфе, Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском.

За первые шесть месяцев показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.