В Башкирии планируют открыть 13 центров онкологической помощи до 2024 года

Короткая ссылка
В Башкирии планируют открыть 13 центров онкологической амбулаторной помощи до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает Mkset.ru.
В Башкирии планируют открыть 13 центров онкологической помощи до 2024 года
  • РИА Новости

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

С начала июля 2019 года в республике уже работают центры в Уфе, Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском.

За первые шесть месяцев показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ранее онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить