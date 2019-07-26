В Башкирии планируют открыть 13 центров онкологической помощи до 2024 года
- РИА Новости
Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.
С начала июля 2019 года в республике уже работают центры в Уфе, Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском.
За первые шесть месяцев показатель смертности от злокачественных новообразований снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Ранее онколог, приглашённый профессор Оксфордского университета, академик Давид Заридзе в беседе с НСН прокомментировал исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.