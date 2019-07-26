Эксперт прокомментировал исследование о вреде ежедневного употребления аспирина
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«Аспирин влияет на систему свёртывания крови, и при бесконтрольном приёме он может быть опасен. Если придерживаться рекомендованных дозировок и предписания врача, риска быть не должно», — заявил он.
Как отметил Беспалов, есть и состояния здоровья, при которых аспирин противопоказан. Например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта он способен привести к тяжёлым последствиям.
Ранее врач функциональной диагностики, кардиолог одной из петербургских клиник Марина Успенская в беседе с Пятым каналом оценила исследование учёных Оксфордского университета.