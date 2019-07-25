Эксперт оценила исследование о вреде ежедневного употребления аспирина

Врач функциональной диагностики, кардиолог одной из петербургских клиник Марина Успенская в беседе с Пятым каналом оценила исследование учёных Оксфордского университета о вреде ежедневного употребления аспирина для предотвращения образования тромбов.

По словам эксперта, применение ацетилсалициловой кислоты без рецепта врача действительно может навредить, но если врач всё-таки назначает такой препарат, то он должен предупредить пациента о возможных последствиях.

«Может быть опасен — мы должны знать эти опасности — когда человек перенёс желудочно-кишечное кровотечение, когда у него был геморрагический инсульт, то есть это инсульт с кровоизлиянием в головной мозг, в клетки мозга», — сказала она.

Успенская также напомнила статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой примерно 200 тыс. человек в год умирают из-за необоснованного применения аспирина.

Ранее эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил сообщение о том, что японская фармацевтическая компания Takeda прекратила поставлять в Россию три препарата.