В московских парках пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи

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В столичных парках пройдут мастер-классы и лекции, посвящённые оказанию первой помощи, сообщает сайт «Москва 24».
В московских парках пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи
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На верандах здоровья врачи расскажут, как распознать симптомы заболеваний и признаки травм, что делать и в каком порядке в каждом конкретном случае. Также можно будет узнать интересные факты из истории московской службы скорой помощи.

«Для гостей Гончаровского парка мастер-класс проведёт фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Дарья Матюнина. Он пройдёт в воскресенье, 28 июля, начало — в 19:00. В этот же день в 19:00 в ландшафтном парке «Митино» пройдёт встреча с фельдшером Георгием Давидяном», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Занятия будут проводиться по вечерам в выходные дни до конца лета. Посещение свободное.

Ранее НСН сообщала о павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.

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