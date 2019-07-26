Минфин прокомментировал закон об онлайн-продаже алкоголя

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Замминистра финансов России Илья Трунин прокомментировал потенциальные риски в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя.
Минфин прокомментировал закон об онлайн-продаже алкоголя
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«Мы считаем, что рисков нет. Наши оппоненты считают, что риски есть. Как мы договоримся, так правительство и определится с позицией», — цитирует его ТАСС.

По словам Трунина, дистанционная продажа алкоголя и так уже осуществляется в России. В этой системе курьер выступает доверенным лицом.

«Есть магазины, которые имеют совершенно легальную розничную лицензию, и есть курьер, который выступает доверенным лицом. То есть покупатель поручает этому человеку купить в магазине и доставить ему эту продукцию. Фактически отношения строятся таким образом между покупателем и продавцом сейчас при так называемой онлайн-торговле», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор с предложением создать центр мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете.

В мае 2019 года соавтор законопроекта о восстановлении системы вытрезвителей, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со смертностью от алкоголя в России.

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