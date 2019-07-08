СМИ: В России могут снять запрет на производство и оборот алкоэнергетиков

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена поднять вопрос о снятии в России запрета на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект решения, обязывающего Россию отказаться от ограничений. Соответствующий документ был подготовлен к заседанию коллегии.

По мнению ряда стран-членов ЕАЭС, Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.

В российском Минфине при этом настаивают на том, что государство имеет право вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения. При этом в ведомстве указывают, что весной 2019 года вопрос торговли этими напитками рассматривался с участием всех государств-членов объединения.

«По итогам обсуждения никаких претензий в адрес России высказано не было, и было установлено, что этот вопрос должен решаться внутри России, а не на наднациональном уровне», — пояснили в министерстве.

Издание отмечает, что в документах ЕЭК есть упоминания соответствующего апрельского совещания, однако, как указывается в статье, представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии, заслушав аргументы, подтвердили, что запрет на торговлю алкоэнергетиками в России — это барьер на внутреннем рынке ЕАЭС. Аналогичную позицию высказала и Армения.

С начала 2018 года в России вступили в силу законодательные нормы, среди которых — запрет производства и продажи алкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 15% объёма готовой продукции и тонизирующих веществ.

В мае 2019 года соавтор законопроекта о реабилитации вытрезвителей, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со смертностью от алкоголя в России.