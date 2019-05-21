В Совфеде оценили ситуацию со смертностью от алкоголя в России
- РИА Новости
«Огромное значение имеет, что мы теряем трудоспособное население. По статистике, 50 тыс. граждан ежегодно гибнут в стадии алкогольного опьянения», — заявила она.
По её словам, из этого числа восемь-девять тысяч человек умирают от переохлаждения.
Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с Nation News прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на 2 тыс.