В Совфеде оценили ситуацию со смертностью от алкоголя в России

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Соавтор законопроекта о реабилитации вытрезвителей, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со смертностью от алкоголя в России.
В Совфеде оценили ситуацию со смертностью от алкоголя в России
  • РИА Новости

«Огромное значение имеет, что мы теряем трудоспособное население. По статистике, 50 тыс. граждан ежегодно гибнут в стадии алкогольного опьянения», — заявила она.

По её словам, из этого числа восемь-девять тысяч человек умирают от переохлаждения.

Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с Nation News прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на 2 тыс.

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