Ущерб по делу экс-главы Астраханской области составил 212 млн рублей

Короткая ссылка
В отношении бывшего главы Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.
Ущерб по делу экс-главы Астраханской области составил 212 млн рублей
  • © Правительство Астраханской области

«Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что в действительности на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и заём не требовался.

По мнению следствия, в случае необходимости кредит можно было взять по более низкой процентной ставке (0,1%).

«Таким образом, бюджету региона был причинён крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей», — заявили в ведомстве.

Султанов и Шведов были задержаны в пятницу, 26 июля.

В начале июня следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в течение 2017—2019 годов чиновник получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятки на общую сумму более 1 млн рублей за то, чтобы с этим юридическим лицом были заключены муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить