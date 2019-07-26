Ущерб по делу экс-главы Астраханской области составил 212 млн рублей
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«Султанов и Шведов, используя свои служебные полномочия, при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что в действительности на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и заём не требовался.
По мнению следствия, в случае необходимости кредит можно было взять по более низкой процентной ставке (0,1%).
«Таким образом, бюджету региона был причинён крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей», — заявили в ведомстве.
Султанов и Шведов были задержаны в пятницу, 26 июля.
В начале июня следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, в течение 2017—2019 годов чиновник получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятки на общую сумму более 1 млн рублей за то, чтобы с этим юридическим лицом были заключены муниципальные контракты на вывоз жидких бытовых отходов.