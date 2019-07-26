Подозреваемый в убийстве в Раменском мог совершить ещё одно преступление

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Следствие проверяет причастность подозреваемого в убийстве женщины в Раменском к гибели ещё одной девушки в Крыму в 2014 году.
Подозреваемый в убийстве в Раменском мог совершить ещё одно преступление
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

«Следователем получены данные, что задержанный мужчина ранее судим за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК России). Кроме того, проверяется информация о его причастности к совершённому в 2014 году в Крыму убийству девушки», — сказала она.

Продолжается сбор доказательств: назначена судебно-медицинская и генетическая экспертиза. Также планируется проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее подозреваемый написал чистосердечное признание и заявил, что совершил преступление из ревности.

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