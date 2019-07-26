Суд арестовал главу УФССП по Пермскому краю по делу о взятках

Индустриальный районный суд города Перми принял решение отправить под арест руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФСПП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Он обвиняется в получении взяток.

«Суд считает необходимым избрать меру пресечения Кожевникову в виде заключения под стражу на срок до 13 сентября», — цитирует судью ТАСС.

Ранее в СК сообщили о задержании Кожевникова.

По данным следователей, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в размере 550 тыс. рублей и 600 тыс. рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.

6 июня URA.RU передавало, что в Челябинске задержали директора одной из автошкол и инспектора ГИБДД, подозреваемых во взяточничестве.