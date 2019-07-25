Задержан руководитель УФССП по Пермскому краю
- РИА Новости
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю — главного судебного пристава по Пермскому краю Игоря Кожевникова», — говорится в сообщении на сайте СК.
По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.
Ранее сообщалось, что в Самарской области по подозрению в получении взятки задержан заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.