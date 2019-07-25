Задержан руководитель УФССП по Пермскому краю

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Обвиняемый в получении взяток руководитель УФССП России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан.
Задержан руководитель УФССП по Пермскому краю
  • РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной  службы судебных приставов по Пермскому краю — главного судебного пристава по Пермскому краю Игоря Кожевникова», — говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.

Ранее сообщалось, что в Самарской области по подозрению в получении взятки задержан заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.

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