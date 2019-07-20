Задержан замглавы самарского УФСИН по подозрению в получении взятки
«С поличным при получении взятки в 520 тыс. рублей задержан замначальника ГУФСИН Самарской области Шматов», — написал Хинштейн в своём Twitter.
В пресс-службе ведомства также подтвердили задержание сотрудника ФСИН.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УФСИН России по Самарской области совместно с УФСБ России по Самарской области задержан сотрудник УФСИН при получении денежных средств в крупном размере», — цитирует ведомство ТАСС.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В мае URA.RU передавало, что в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор экс-начальнику ОМВД России по городу Радужный Александру Валюхову, обвиняемому в даче взятки должностному лицу.