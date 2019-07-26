Штормовое предупреждение объявлено в Приамурье

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В Амурской области объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных ливней и гроз.
Штормовое предупреждение объявлено в Приамурье
  • РИА Новости

«Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 29 июля местами по Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы», — говорится на сайте регионального ГУ МЧС. 

Также отмечается, что руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды. 

Ранее сообщалось, что в Приамурье из-за паводков введён режим ЧС. 

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