Штормовое предупреждение объявлено в Приамурье
- РИА Новости
«Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 29 июля местами по Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы», — говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
Также отмечается, что руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды.
Ранее сообщалось, что в Приамурье из-за паводков введён режим ЧС.