Штормовое предупреждение объявлено в Приамурье

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных ливней и гроз.

«Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 29 июля местами по Амурской области ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы», — говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

Также отмечается, что руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

Ранее сообщалось, что в Приамурье из-за паводков введён режим ЧС.