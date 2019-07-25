Школам Удмуртии выделят 6,5 млн рублей на формирование «Доступной среды»

В школы и другие учреждения Удмуртии направят 6,5 млн рублей на формирование «Доступной среды». В 2019 году необходимые условия для детей-инвалидов намерены создать в шести образовательных организациях. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

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Средства получат два дошкольных учреждения, два общеобразовательных, реализующих адаптированные программы, а также две организации дополнительного образования. В частности, запланировано создание пандусов, расширение дверных проёмов, замена напольных покрытий, установка перил вдоль стен внутри зданий. Кроме того, должно быть приобретено специальное учебное, реабилитационное компьютерное оборудование. Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обсудила проблемы детей с особенностями развития в Ижевске.