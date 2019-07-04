Кузнецова обсудила проблемы детей с особенностями развития в Ижевске

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обсудила проблемы детей с особенностями развития в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия».
Кузнецова обсудила проблемы детей с особенностями развития в Ижевске
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Омбудсмен посетила реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Адели», который открылся в июне 2018 года. Ежедневно центр принимает около 255 человек.

Во время визита Кузнецовой обсуждались медиапроекты, методики обучения и проблемы доступности среды.

Ранее ФАН сообщало, что Кузнецова призвала СК, МЧС и МВД договориться с волонтёрами о схеме поиска пропавших детей.

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