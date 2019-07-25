Памфилова прокомментировала дело о препятствовании работе избиркомов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркомов после несогласованных митингов.

«Это никак не отразится на том, о чём я сказала и что я декларирую. Все кандидаты — во-первых, у них есть презумпция невиновности. Все эти незарегистрированные кандидаты независимые, все, кого не зарегистрировали, кому отказали в регистрации и ещё могут отказать при рассмотрении в Мосгордуме, если откажут, я их всех жду в ЦИК», — сказала она в эфире «Эха Москвы».

По словам Памфиловой, она не знает, по чьей жалобе было возбуждено уголовное дело.

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.

Также сообщалось о проведении обысков у ряда незарегистрированных кандидатов в МГД.

В четверг, 25 июля, оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве. По его словам, ночью ему позвонил неизвестный и пригласил в СК. Звонивший не представился. В свою очередь, Дмитрий Гудков рассказал, что его вызывали ещё на два допроса по уголовному делу о воспрепятствовании работы избирательных комиссий.