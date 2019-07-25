Путин поручил создать в иркутском Тулуне новые рабочие места

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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Иркутской области рассмотреть вопрос о размещении в пострадавшем от паводков городе Тулун новых производств и создании новых рабочих мест.
Путин поручил создать в иркутском Тулуне новые рабочие места
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области рассмотреть вопрос о размещении новых производств в городе Тулун Иркутской области в целях снижения монопрофильности его экономики и создания новых рабочих мест», — говорится в перечне поручений президента по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. 

Отмечается, что срок выполнения поручения — до 1 сентября 2019 года. Ответственными назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Ранее появилась информация о том, что в Тулуне и Нижнеудинске с 25 по 28 июля пройдут ярмарки недвижимости для потерявших жильё в результате паводков в Иркутской области.

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