Путин пригласил пять семей из Приангарья на парад ВМФ в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», — сказал президент на проходившей в Кремле встрече с семьями пострадавших.
Ранее Пятый канал сообщал, что линейный 54-пушечный корабль четвёртого ранга «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России.