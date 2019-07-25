Путин пригласил пять семей из Приангарья на парад ВМФ в Петербурге

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Президент России Владимир Путин предложил пяти семьям, которые пострадали из-за паводков в Иркутской области, посетить военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
Путин пригласил пять семей из Приангарья на парад ВМФ в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра предлагаю вам, если хотите, если будет интересно, слетать в Петербург. Абсолютно мальчишкам будет интересно, приглашаю вас на военно-морской парад. Это такое красивое, яркое зрелище, я думаю, что всем понравится», — сказал президент на проходившей в Кремле встрече с семьями пострадавших.

Ранее Пятый канал сообщал, что линейный 54-пушечный корабль четвёртого ранга «Полтава» прибыл в Кронштадт в рамках подготовки к главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ России.

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