Общественники оценили идею о бесплатном высшем образовании в ряде регионов

Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала в беседе с RT предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.

«Инициатива достаточно сомнительная. Во-первых, потому что у нас по Конституции все равны. Если образование платное, то оно платное для всех. На сегодняшний день оно у нас есть бесплатное для тех, кто прошёл конкурс. Если для каких-то отдельных регионов бесплатное — оно будет по конкурсу или нет? Не согласуется с той системой образования, которая сложилась в России на сегодняшний день», — пояснила Леткова.

По её словам, эта инициатива обоснована тем, чтобы не было оттока молодёжи, но, как отметила Леткова, молодые люди уезжают не только учиться, но и работать.

«Наверное, это всегда будет: кто-то хочет элитное образование, он может поехать за рубеж. Если мы говорим об уровне образования, о том, чтобы молодёжь не уезжала, почему мы говорим только о приграничных регионах? Проблему образования надо решать системно для всех регионов», — заключила она.

Ранее зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову проект, который предлагает сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.

По его мнению, такая мера поможет в борьбе с оттоком молодёжи из отдалённых районов.