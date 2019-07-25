В Рособрнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при заключении договора с вузом
По её словам, в данной ситуации стоит обратиться к соответствующему документу Министерства науки и высшего образования, регламентирующему особенности осуществления платных услуг.
«Если в первичном договоре, который подписал абитуриент, не было пункта о том, что вуз вправе пересматривать стоимость, то никаких допсоглашений впоследствии возникнуть не может», — отметила Наумова, добавив однако, что у учебного заведения есть право на индексацию стоимости услуг, связанную, в том числе, с уровнем инфляции.
Ранее директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с «Российской газетой» пояснила, от чего зависит стоимость обучения на платных отделениях в вузах.