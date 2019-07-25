В Рособрнадзоре рассказали, на что стоит обратить внимание при заключении договора с вузом

Заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова в интервью РИА Новости рассказала, на что абитуриенту стоит обратить особое внимание при заключении договора с вузом на платное обучение.

По её словам, в данной ситуации стоит обратиться к соответствующему документу Министерства науки и высшего образования, регламентирующему особенности осуществления платных услуг.

«Если в первичном договоре, который подписал абитуриент, не было пункта о том, что вуз вправе пересматривать стоимость, то никаких допсоглашений впоследствии возникнуть не может», — отметила Наумова, добавив однако, что у учебного заведения есть право на индексацию стоимости услуг, связанную, в том числе, с уровнем инфляции.

Ранее директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с «Российской газетой» пояснила, от чего зависит стоимость обучения на платных отделениях в вузах.