Эксперт оценил идею увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с RT прокомментировал инициативу члена комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских вузах.

«Нам надо идти по пути возвращения к полному бесплатному высшему профессиональному образованию... У нас количество платных мест становилось всё больше, бюджетные места, наоборот, стали сокращаться, и этот процесс усугубился, в среднем сокращение в пределах 15—19%», — заявил Комков.

С увеличением количества бюджетных мест необходимо также улучшить качество среднего профессионального образования, считает эксперт.

«Не всем обязательно получать высшее профессиональное образование... Это всё вполне достижимо», — подчеркнул он.

Ранее Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских вузах.

По его словам, тенденция уменьшения числа желающих получить диплом о высшем образовании связана с высоким конкурсом на поступление в университет на бесплатной основе и невозможностью оплачивать обучение.