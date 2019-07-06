Эксперт оценил идею увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в беседе с RT прокомментировал инициативу члена комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских вузах.
Эксперт оценил идею увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%
  • РИА Новости

«Нам надо идти по пути возвращения к полному бесплатному высшему профессиональному образованию... У нас количество платных мест становилось всё больше, бюджетные места, наоборот, стали сокращаться, и этот процесс усугубился, в среднем сокращение в пределах 15—19%», — заявил Комков.

С увеличением количества бюджетных мест необходимо также улучшить качество среднего профессионального образования, считает эксперт.

«Не всем обязательно получать высшее профессиональное образование... Это всё вполне достижимо», — подчеркнул он.

Ранее Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских вузах.

По его словам, тенденция уменьшения числа желающих получить диплом о высшем образовании связана с высоким конкурсом на поступление в университет на бесплатной основе и невозможностью оплачивать обучение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить