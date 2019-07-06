В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.

«В настоящий момент на 10 тыс. молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест... нужно... увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000», — говорится в письме, которое приводит РИА Новости.

По информации депутата, к 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с 2019 годом, а затем этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%.

Как отметил Чернышов, из-за сокращения бюджетных мест уменьшается число желающих получить диплом о высшем образовании в связи с невозможностью оплачивать обучение и высоким конкурсом на поступление в университет на бесплатной основе.

«Но этот настрой в обществе пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье... Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями», — подчеркнул депутат.

В то же время, по его словам, увеличение бюджетной квоты позволит молодым людям реализовать свои таланты. 

Ранее глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов пообещал, что с ростом числа выпускников школ количество бюджетных мест в вузах будут увеличивать.

В марте в Минобрнауки России заявили, что в 2019 году планируется увеличение количества бюджетных мест для бакалавров и специалистов по направлениям «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить