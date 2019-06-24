В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он пояснил, что меняется демография — начало расти количество выпускников школ.

«На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу Закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах», — написал депутат в Facebook.

Он отметил, что в связи с ростом числа выпускников места будут увеличивать.

Никонов подчеркнул, что стране нужно больше образованных людей.

Ранее газета «Известия» сообщила, что бюджетные места в вузах к 2024 году сократятся на 17%.

Как отмечалось в материале, к этому времени шансы поступить на бесплатное отделение уменьшатся примерно на четверть.