В вузах рассказали, от чего зависит стоимость обучения на платных отделениях

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Директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина в беседе с «Российской газетой» рассказала, от чего зависит стоимость обучения на платных отделениях в вузах.
В вузах рассказали, от чего зависит стоимость обучения на платных отделениях
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По её словам, рост норматива по отдельным техническим специальностям со 180 тыс. до 212 тыс. рублей в год означает, что на такую же сумму (32 тыс.) нужно повышать и платный тариф.

«Вузы, чаще региональные, скрепя сердце идут на такие повышения, ведь они теряют часть платных студентов из семей с невысоким доходом», — отметила она.

В нижегородском Университете Лобачевского повышения стоимости обучения на этот год для поступающих по договору на первый курс не произошло.

«Цены сохранены на уровне 2018 года», — заявил проректор по связям с общественностью Никита Авралев.

В Томском государственном университете цены на коммерческом отделении увеличатся не более чем на 4,3%. Об этом заявила ведущий менеджер отдела платных услуг ТГУ Галина Янович. Речь идёт о коэффициенте инфляции.

В ТГУ, как и в Университете Лобачевского, абитуриенты вправе получить скидку в зависимости от набранных баллов.

Ранее в Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах.

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