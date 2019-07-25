В ГД предложили сделать бесплатным высшее образование в приграничных регионах

Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову проект, который предлагает сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — говорится в соответствующем письме.

По мнению Чернышова, такая мера, в частности, поможет в борьбе с оттоком молодёжи из отдалённых районов.

Депутат также предложил увеличить в таких вузах квоту для русскоговорящих иностранцев, которые, вернувшись домой, будут «поднимать имидж нашей страны, формируя (о ней. — RT) положительное общественное мнение».

Ранее заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова рассказала, на что абитуриенту стоит обратить внимание при заключении договора с вузом на платное обучение.

Также, как передавал телеканал «360», власти Московской области помогут семьям с небольшим доходом собрать первоклассников в школу.