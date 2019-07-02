Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу

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Власти Московской области помогут семьям с небольшим доходом собрать первоклассников в школу, сообщает телеканал «360».
Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать первоклассников в школу
  • РИА Новости

Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства.

Рассчитывать на набор смогут семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 14 тыс. рублей.

Стоимость подарочного набора в 2019 году составит 2,6 тыс. рублей. В него входят ранец, подставка для книг, пенал, акварельные краски, наборы пластилина и цветной бумаги и другие предметы.

Как уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская, порядок получения адресной помощи прорабатывается.

Ранее сообщалось, что эксперты сервиса Superjob оценили затраты родителей на школьные выпускные.

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