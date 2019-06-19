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Эксперты оценили затраты родителей на школьные выпускные

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Эксперты сервиса Superjob оценили затраты родителей на школьные выпускные, сообщает «Российская газета».
Эксперты оценили затраты родителей на школьные выпускные
  • РИА Новости

По оценке специалистов, на выпускника 9-го класса костюм, рубашка и обувь будут стоить около 8,8 тыс. рублей, а платье и туфли для выпускницы обойдутся в 8,4 тыс.

На организацию вечера в 9-х классах собирают в среднем по 5,9 тыс. рублей.

Более затратным считается выпускной в 11-м классе. Наряд для юноши оценивается в 16 тыс. рублей, для девушки — в 15,5 тыс.

На вечер расходы родителей составят примерно 11,4 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом стоимость наряда выпускника выросла на 400 рублей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что праздник выпускников «Алые паруса» состоится 23 июня в Санкт-Петербурге.

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