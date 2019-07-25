В Госдуме оценили идею о бесплатном высшем образовании в некоторых регионах

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина прокомментировала в беседе с RT предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.

«Любое предложение, которое увеличивает доступность к качественным образовательным программам, следует приветствовать. Важно только, чтобы эти инициативы не оставались на словах и на бумаге. Принятие таких решений требует достаточно большего объёма финансирования, дополнительного, в вузы, которые будут иметь большее количество бюджетных мест. Необходимо сделать расчёты и затем уже вернуться к дальнейшему обсуждению», — отметила Духанина.

Ранее зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову проект, который предлагает сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.

По его мнению, такая мера поможет в борьбе с оттоком молодёжи из отдалённых районов.