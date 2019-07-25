В Тверской области временно закрыт лагерь из-за отравления детей

В Кимрском районе Тверской области временно приостановлена работа оздоровительного лагеря «Салют», где ранее отравились восемь детей.

«Такое решение принято по факту санитарно-эпидемиологического расследования специалистами регионального управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Тверской области», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что в результате лабораторных исследований у восьми больных детей был выделен норовирус 2-й геногруппы. Также данный возбудитель был обнаружен у сотрудников пищеблока.

Были выявлены нарушения на пищеблоке, в том числе по дезинфекционному режиму.

Ранее сообщалось, что инспекторы МЧС закрыли несанкционированный детский палаточный лагерь в Самарской области после трагедии в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.